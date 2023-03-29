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  4. Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı

Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı

Zonguldak'ta yağmurla birlikte fırtına etkili olurken, kıyıda 7 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı - Resim: 1

Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış gece saatlerinde başladı. 

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Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı - Resim: 2

Yağışlı hava zaman zaman etkili olurken derelerin denize ulaştığı Zonguldak Limanı ve açıkları çamur rengine büründü. 

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Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı - Resim: 3

Sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte dev dalgalar oluştu. 

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Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı - Resim: 4

Dalgaların boyu zaman zaman 7 metreyi aşıp mendireği geçerek limanın içine döküldü. (DHA)

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