Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı
Zonguldak'ta yağmurla birlikte fırtına etkili olurken, kıyıda 7 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış gece saatlerinde başladı.
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Yağışlı hava zaman zaman etkili olurken derelerin denize ulaştığı Zonguldak Limanı ve açıkları çamur rengine büründü.
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Sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte dev dalgalar oluştu.
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Dalgaların boyu zaman zaman 7 metreyi aşıp mendireği geçerek limanın içine döküldü. (DHA)
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