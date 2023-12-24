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  4. Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası etkili olan kuvvetli rüzgar, Rize ve Erzurum'da hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 1

Rize ve Erzurum'da kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. İki kentte çatılar uçup, ağaçlar devrildi.

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Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 2

Erzurum'da etkili olan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini daha da artırdı. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.

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Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 3

İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden çatılara müdahale edip, tedbir aldı.

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Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 4

Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği kentte, Erzurum-Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı.

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