Fırtına iki şehri esir aldı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası etkili olan kuvvetli rüzgar, Rize ve Erzurum'da hayatı olumsuz etkiledi.
Rize ve Erzurum'da kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. İki kentte çatılar uçup, ağaçlar devrildi.
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Erzurum'da etkili olan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini daha da artırdı. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.
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İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden çatılara müdahale edip, tedbir aldı.
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Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği kentte, Erzurum-Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı.
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