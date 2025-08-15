Fırtına İstanbul'u esir aldı; faciadan dönüldü!
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Büyükçekmece'de kuvvetli rüzgar nedeniyle manavın şemsiyeleri uçtu. Şemsiyelerden birinin müşterinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde kendisini gösteren kuvvetli rüzgar bugün de etkili oluyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre, yer yer 60-80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
AKOM'dan İstanbul için uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde poyraz fırtınasının bugünden itibaren etkisini artıracağını duyurdu. Poyraz'ın kısa süreli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saat 23.00'ten itibaren etkisini azaltacağı belirtilen açıklamada, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın Marmara'da etkisini tamamen yitirmesi bekleniyor. AKOM, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı da yaptı. İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gündüz 28-31 derece aralığında, gece ise 20 derece civarlarında olacağı tahmin ediliyor.
Kentte özellikle Boğaz çevresi, yüksek kesimler ve sahil bölgelerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos’a kadar etkili olmasının beklendiğini kaydederek, çatı uçmalarına, ağaç devrilmesine karşı vatandaşların özellikle sahil ve yüksek kesimlerde tedbirli olmasını tavsiye etti.