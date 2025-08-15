Fırtına İstanbul'u esir aldı; faciadan dönüldü!

AKOM'dan İstanbul için uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde poyraz fırtınasının bugünden itibaren etkisini artıracağını duyurdu. Poyraz'ın kısa süreli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saat 23.00'ten itibaren etkisini azaltacağı belirtilen açıklamada, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın Marmara'da etkisini tamamen yitirmesi bekleniyor. AKOM, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı da yaptı. İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gündüz 28-31 derece aralığında, gece ise 20 derece civarlarında olacağı tahmin ediliyor.