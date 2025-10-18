Fırtına Vadisi'nde onlarca kaçak yapı yıkıldı

Fırtına vadisinde başlatılan yıkımların kent genelinde süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi’nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan denetimler sonucunda dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapılar tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Fırtına Vadisi’nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize’nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız; bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır” denildi. (DHA)