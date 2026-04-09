Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı!
Diyarbakır'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 katlı bir binanın dev çatısı yerinden sökülerek metrelerce havaya uçtu. Amerika’daki kasırga görüntülerini aratmayan o dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, facianın eşiğinden dönüldü.
Kaynak: İHA
1 / 3
Olay Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeni ile bir evin çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeni ile çatının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
2 / 3
3 / 3