Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı!

Olay Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeni ile bir evin çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeni ile çatının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.