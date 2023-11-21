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Fırtınada ikiye bölünen geminin son hali görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle karaya sürüklenip, ikiye bölünen kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Fırtınada ikiye bölünen geminin son hali görüntülendi - Resim: 1

Ereğli ilçesinde önceki gün yaşanan fırtınada Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, metrelerce yükseklikteki dalgalarla birlikte sürüklenerek karaya oturdu. 

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Fırtınada ikiye bölünen geminin son hali görüntülendi - Resim: 2

İki parçaya bölünen 114 metrelik gemide bulunan 13 personel, yardım çağrılarının ardından ekipler tarafından kurtarılarak tahliye edildi.

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Fırtınada ikiye bölünen geminin son hali görüntülendi - Resim: 3

Fırtınanın dinmesiyle birlikte gemi havadan görüntülendi. Sahil şeridinde kıyıda iki parça halinde bulunan geminin kaldırılması için çalışma başlatılacak. 

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Fırtınada ikiye bölünen geminin son hali görüntülendi - Resim: 4
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