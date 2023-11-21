Fırtınada ikiye bölünen geminin son hali görüntülendi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle karaya sürüklenip, ikiye bölünen kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Ereğli ilçesinde önceki gün yaşanan fırtınada Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, metrelerce yükseklikteki dalgalarla birlikte sürüklenerek karaya oturdu.
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İki parçaya bölünen 114 metrelik gemide bulunan 13 personel, yardım çağrılarının ardından ekipler tarafından kurtarılarak tahliye edildi.
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Fırtınanın dinmesiyle birlikte gemi havadan görüntülendi. Sahil şeridinde kıyıda iki parça halinde bulunan geminin kaldırılması için çalışma başlatılacak.
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