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Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu...

Rize'de fırtınayla birlikte sahilde oluşan dalgaların fotoğrafını çekmeye çalışan iki kadın denize kapılmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA
Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu... - Resim: 1

Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen fırtına özellikle sahil bandında hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde oluşan dev dalgalar sahil şeridindeki işletme ve parklarda yıkıma yol açtı.

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Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu... - Resim: 2

Rize'de Kordon mevkiinde oluşan büyük dalgaları telefonlarıyla çeken iki kadın bir anda dalgaların arasında kaldı.

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Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu... - Resim: 3

Büyük bir tehlikeden son anda kurtulan iki kadın dalgaların etkisiyle yerde sürüklendi. Diğer bir dalganın gelmemesiyle kadınlar tehlikeyi ucuz atlattı.

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Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu... - Resim: 4

Olayı gören Serhat Kandemir isimli bir genç ise "Ablalar fotoğraf çekiyordu. Büyük bir dalga geldi kadınlar dalganın altında kaldı. Ama kurtuldular. Çok tehlikeli olduğunu gördük. Bizde eve gidiyoruz şimdi" dedi.

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