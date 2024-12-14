Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu...
Rize'de fırtınayla birlikte sahilde oluşan dalgaların fotoğrafını çekmeye çalışan iki kadın denize kapılmaktan son anda kurtuldu.
Kaynak: İHA
Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen fırtına özellikle sahil bandında hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde oluşan dev dalgalar sahil şeridindeki işletme ve parklarda yıkıma yol açtı.
1 / 6
Rize'de Kordon mevkiinde oluşan büyük dalgaları telefonlarıyla çeken iki kadın bir anda dalgaların arasında kaldı.
2 / 6
Büyük bir tehlikeden son anda kurtulan iki kadın dalgaların etkisiyle yerde sürüklendi. Diğer bir dalganın gelmemesiyle kadınlar tehlikeyi ucuz atlattı.
3 / 6
Olayı gören Serhat Kandemir isimli bir genç ise "Ablalar fotoğraf çekiyordu. Büyük bir dalga geldi kadınlar dalganın altında kaldı. Ama kurtuldular. Çok tehlikeli olduğunu gördük. Bizde eve gidiyoruz şimdi" dedi.
4 / 6