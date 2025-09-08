Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket
PİAR Araştırma Şirketi, CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile ilgili gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de aldığı kararla, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'ni iptal etmiş İl Yönetimi görevden alınmış ve Gürsel Tekin geçici görevlendirme ile CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı.
Bu gelişmeler Türkiye'nin 1 numaralı gündemi haline gelirken kayyum kararı CHP'de fırtınalar koparmıştı. PİAR Araştırma Şirketi, CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile ilgili bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı.
PİAR Araştırma Şirketi, CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile ilgili bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette yurttaşlara önce “CHP İl Başkanlığı seçiminde şaibe olduğuna inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Öte yandan anket şirketi, diğer parti seçmenleri ile CHP seçmenini birbiriyle kıyasladı. Seçimde şaibe olduğuna “evet” diyenlerin sayısı genel seçmenden “yüzde 41,3” olurken CHP seçmeninde ise "yüzde 40,2" oldu. Seçimde şaibe olmadığını düşünenlerin sayısına bakıldığında da genel seçmende bu oran "yüzde 37,3" olarak görülürken, CHP seçmeninde ise "yüzde 41,1" oldu.
“CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde şaibe olduğu iddiasıyla açılan davada mahkemenin Gürsel Tekin başkanlığında geçici görevlendirmesini doğru buluyor musunuz?”
EVET DOĞRU BULUYORUM:
Genel seçmen: %46,7
CHP seçmeni: %38,7
HAYIR DOĞRU BULMUYORUM:
Genel seçmen: %38,9
CHP seçmeni: %39,4