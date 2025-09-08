Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket

PİAR Araştırma Şirketi, CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile ilgili bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette yurttaşlara önce “CHP İl Başkanlığı seçiminde şaibe olduğuna inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Öte yandan anket şirketi, diğer parti seçmenleri ile CHP seçmenini birbiriyle kıyasladı. Seçimde şaibe olduğuna “evet” diyenlerin sayısı genel seçmenden “yüzde 41,3” olurken CHP seçmeninde ise "yüzde 40,2" oldu. Seçimde şaibe olmadığını düşünenlerin sayısına bakıldığında da genel seçmende bu oran "yüzde 37,3" olarak görülürken, CHP seçmeninde ise "yüzde 41,1" oldu.