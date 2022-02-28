Fitness fenomeni fit görünümüyle genç kızlara taş çıkartıyor
Londra'da yaşayan fitness fenomeni Andrea Sunshine, 53 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarıyor.
53 yaşındaki Andrea Sunshine, sosyal medya hesabından sağlık yaşam tüyolarına dair bilgiler paylaşıyor.
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Her gün az 3 saat spor salonunda antrenman yaptığını ifade eden Sunshine, fiziksel görüntüsünün yaşıtlarıyla kıyaslandığında dikkat çektiğini dile getirdi.
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Gerçek yaşını söylediğinde insanların büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Sunshine, "Fitness büyükannesi olarak adlandırılmak beni rahatsız etmiyor. Oldukça sağlıklıyım ve fit görünüyorum.
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Dış görüntüm her yaştaki erkeklerin dikkatlerini çekiyor. Özellikle 20'li yaşlardaki erkekler bana yakından ilgi gösteriyor" dedi.
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