Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi
Kakao fiyatları, yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle 1978’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Çikolatanın ana maddesi kakaonun metrik ton fiyatı New York borsasında 4 bin doların üzerine çıktı.
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Fiyatlarının artmasına etkenlerden birisi en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili bölgesinde yaşanan kötü hava koşulları.
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Kötü hava koşulları sebebiyle hasat geç başlarken kakaoda arz açığı endişelerini de beraberinde getirdi.
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Bu yıl içerisinde yüzde 40 değer kazanan kakao, henüz 1977 yılındaki seviyesi olan 5 bin 379 dolara ulaşmasa da arz tarafında yaşanan olumsuz durumun kakaonun fiyatlarını bir süre daha etkilemesi bekleniyor.
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