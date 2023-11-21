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  4. Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi

Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi

Kakao fiyatları, yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle 1978’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi - Resim: 1

Çikolatanın ana maddesi kakaonun metrik ton fiyatı New York borsasında 4 bin doların üzerine çıktı. 

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Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi - Resim: 2

Fiyatlarının artmasına etkenlerden birisi en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili bölgesinde yaşanan kötü hava koşulları.

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Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi - Resim: 3

Kötü hava koşulları sebebiyle hasat geç başlarken kakaoda arz açığı endişelerini de beraberinde getirdi.

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Fiyat artışını gören ''altın alacağıma onu alsaydım'' dedi - Resim: 4

Bu yıl içerisinde yüzde 40 değer kazanan kakao, henüz 1977 yılındaki seviyesi olan 5 bin 379 dolara ulaşmasa da arz tarafında yaşanan olumsuz durumun kakaonun fiyatlarını bir süre daha etkilemesi bekleniyor.

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