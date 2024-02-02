Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor!

Tezgahındaki en değerli ürünün yeşil erik olduğunu söyleyen manav Osman Bayık, sık sık yeşil erik almak için baba adaylarının geldiğini söyledi. Kasımdan ocak ayına kadar geçen sürede eriğin fiyatının sürekli arttığını ve zor bulunan bir ürün olduğunu kaydeden Bayık, "Tane olarak satılıyor. Ortalama 1 tanesi 15- 20 gram geliyor. 3 adedi 300 lira. Geçenlerde şehir dışından bir müşterim geldi ve 3 tane aldı" dedi.