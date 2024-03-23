Fiyatlar uçtu, Türkiye'nin turizm cenneti hayalet şehre dönüştü

Mart ayı sonunda sezonun biteceğini belirten Karina Otel Genel Müdürü Ali Faik Korkmaz, "Ay sonunda sezonun biteceğini düşünüyoruz. Otelimizi ay sonunda kapatıyoruz. İki gündür yağan kar yağışı bizi şaşırttı. Bayramdan sonraya kadar uzatalım mı diye düşündük ama önceden yapılan rezervasyonlar da kararımızda etken oluyor. Rezervasyon sayılarındaki düşüşten dolayı ay sonu kapatmayı planladık. Uludağ’da bizden başka açık otel yok. Sadece biz açığız. Geçen hafta bazı otellerden bize geçiş oldu. Gelen misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. Bu sezonu yüzde 25-30 doluluk oranında geçirdik. Otelimizi aralık ayı ortasında açtık. Mart sonunda kapatıyoruz. Bu sezon ortalama yüzde 27 doluluk oranımız var. Bu da bizim açımızdan iyi bir sonuç değil. Biz aynı zamanda event oteliz. 500 kişilik toplantı salonumuzda seminer, toplantı ve workshop oluyor. Onlara rağmen yüzde 27 doluluk oranında kaldık maalesef. Tamamen kar yağışına bağlıyız. Biraz da Uludağ’ın tanıtımı da etken. O konu da eksiklik görüyorum" şeklinde konuştu.