Fiyatları yarı yarıya indirdiler: İki marketin rekabeti vatandaşın cebine yaradı

"Diğer marketler de böyle olsun"

Marketteki ekmek fiyatlarından memnun kalan Orhan Özen, "Diğer marketlerin de aynı şekilde uygulamasına daha çok seviniriz. 3-4 gündür bu fiyatlar devam ediyor" dedi.



Marketten 50 adet ekmek alıp köye götüreceğini ifade eden Mehmet Ertekin ise, ‘'Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı gayet memnunuz. Bütün marketlerin böyle olmasını istiyoruz. Ekmek alamayan birçok insan var. Ben de burada ekmek aldım, köydeki akrabalara, dostlara götürüyorum'' dedi.