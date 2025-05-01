Fiyatları yarı yarıya indirdiler: İki marketin rekabeti vatandaşın cebine yaradı
Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı sokakta bulunan iki marketin rekabeti vatandaşa yaradı. Ucuza ekmek alabilen mahalleli, indirimlerin sadece ekmekle sınırlı kalmamasını istedi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde iki market arasında yaşanan ekmek rekabeti vatandaşların yüzünü güldürdü. 210 gram ekmek fiyatı ortalama 12.5 TL'den satılırken, Mahmutlar Mahallesi'nde bir market aynı gramajdaki ekmeği 7.5 TL'ye, diğer bir zincir market ise 6 TL'ye satmaya başladı.
İki market arasında yaşanan fiyat yarışı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, ucuz ekmek sayesinde az da olsa rahat bir nefes aldı.
Mahalle sakinleri, bu rekabetin yalnızca ekmekle sınırlı kalmamasını, temel gıda ve diğer ürünlerin de dahil edilmesini istediklerini dile getirdiler. Fırıncılar ise rekabet eden marketlere ekmek yetiştirmeye çalışıyor.
"Diğer marketler de böyle olsun"
Marketteki ekmek fiyatlarından memnun kalan Orhan Özen, "Diğer marketlerin de aynı şekilde uygulamasına daha çok seviniriz. 3-4 gündür bu fiyatlar devam ediyor" dedi.
Marketten 50 adet ekmek alıp köye götüreceğini ifade eden Mehmet Ertekin ise, ‘'Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı gayet memnunuz. Bütün marketlerin böyle olmasını istiyoruz. Ekmek alamayan birçok insan var. Ben de burada ekmek aldım, köydeki akrabalara, dostlara götürüyorum'' dedi.