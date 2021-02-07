  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Şubat 2021 22:13

Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesindeki balıkçı barınağındaki tekneler arasında bir erkek cesedi bulundu. Polis, balık tutmaya çalışan 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu ve suya düşerek öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Atatürk Mahallesi'ndeki Foça Balıkçı Barınağı'nda, saat 08.30 sıralarında, balıkçılar tarafından teknelerin arasında bir erkek cesedi bulundu. 

1/ 6
Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Durum, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu görüldü.  

2/ 6
Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Foça dışından geldiği ve 4-5 saat kadar önce öldüğü tahmin edilen kişinin üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. 

3/ 6
Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM