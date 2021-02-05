Bahar havası koronavirüsü unutturdu
İzmir'in Foça ilçesinde yağmur ve rüzgarın ardından gelen güneşli hava vatandaşları mutlu etti. Ancak vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.
İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından hava sıcaklığının artması vatandaşları mutlu etti. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Foça'nın sahili yürüyüş yapan ve çocuklarıyla oynayanlarca dolduruldu.
Sahilde ahşap iskeleler de grup halinde oturanlar, kumsalda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi ise yağmurdan sonra gelen güneşin ardından oltayla balık tutmaya çalıştı.
SEL FELAKETİ UNUTULMADI
Güzel hava olmasına rağmen vatandaşların hafta içinde yaşanan sel felaketinin kaygısını üzerinde taşıdıkları gözlendi. Buna rağmen iskele üzerinde evlenme teklifi yapmak için kız arkadaşını bekleyen bir genç, ilgi çekti.