Bahar havası koronavirüsü unutturdu

SEL FELAKETİ UNUTULMADI

Güzel hava olmasına rağmen vatandaşların hafta içinde yaşanan sel felaketinin kaygısını üzerinde taşıdıkları gözlendi. Buna rağmen iskele üzerinde evlenme teklifi yapmak için kız arkadaşını bekleyen bir genç, ilgi çekti.