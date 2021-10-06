Forbes açıkladı: İşte 40 yaş altı en zengin 15 kişi
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altındaki 15 kişiyi açıkladı. Listenin en genç ismi 29 yaşındaki kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried oldu.
Önemli ekonomi dergilerinden Forbes, 40 yaşın altındaki en zengin 15 kişiyi duyurdu.
Pandemi ile birlikte insanların karantina şartlarında evde kaldığı sürede daha da büyüyen kripto para piyasalarının damga vurduğu listeye 30 yaşın altında sadece, kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried girerken, Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in ardından 30 yaşın altında bu seviyede zengin olan ilk isim olarak tarihe geçti.
Mark Zuckerberg’in açık bir farkla birinci olduğu listede, ikinci sırayı ise Zuckerberg’in Facebook’u beraber kurduğu Harvard’dan oda arkadaşı Dustin Moskovitz aldı.
İşte en yaşlıdan en gence 40 yaşının altındaki dünyanın en zengin 15 kişisi:
BEN SİLBERMANN
Yaşı: 39
Net serveti: 3,3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Pinterest
LYNSİ SNYDER
Yaşı: 39
Net serveti: 4.2 milyar dolar
Servetinin kaynağı: In-N-Out Burger
ERNEST GARCİA III
Yaşı: 39
Net serveti: 9,3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Carvana (ikinci el araba şirketi)