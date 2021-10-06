Forbes açıkladı: İşte 40 yaş altı en zengin 15 kişi

Önemli ekonomi dergilerinden Forbes, 40 yaşın altındaki en zengin 15 kişiyi duyurdu.

Pandemi ile birlikte insanların karantina şartlarında evde kaldığı sürede daha da büyüyen kripto para piyasalarının damga vurduğu listeye 30 yaşın altında sadece, kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried girerken, Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in ardından 30 yaşın altında bu seviyede zengin olan ilk isim olarak tarihe geçti.

Mark Zuckerberg’in açık bir farkla birinci olduğu listede, ikinci sırayı ise Zuckerberg’in Facebook’u beraber kurduğu Harvard’dan oda arkadaşı Dustin Moskovitz aldı.

İşte en yaşlıdan en gence 40 yaşının altındaki dünyanın en zengin 15 kişisi: