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  3. 02 Temmuz 2020 09:32

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye...

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.Net satış: 18,1 milyar TL

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Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Net satış: 19,3 milyar TL

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Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

18- Enerjisa Enerji A.Ş.Net satış: 19,4 milyar TL

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Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

17- Migros Ticaret A.Ş.Net satış: 23,1 milyar TL

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