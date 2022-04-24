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Fotoğrafçılardan ''bahar geldi'' akını! Yerli, yabancı turistler soluğu orada aldı

Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl binlerce turist ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açması ile ayrı bir güzelliğe büründü. Oluşan manzaraya Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de eklenince, bölge fotoğrafçıların akınına uğradı.

Fotoğrafçılardan ''bahar geldi'' akını! Yerli, yabancı turistler soluğu orada aldı - Resim: 1

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi kilise, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe kavuştu.

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Fotoğrafçılardan ''bahar geldi'' akını! Yerli, yabancı turistler soluğu orada aldı - Resim: 2

Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de oluşan manzaraya eklenince, Akdamar Adası fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

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Fotoğrafçılardan ''bahar geldi'' akını! Yerli, yabancı turistler soluğu orada aldı - Resim: 3

Çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı bölgeye gelirken, İranlı turistler de manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.

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Fotoğrafçılardan ''bahar geldi'' akını! Yerli, yabancı turistler soluğu orada aldı - Resim: 4

Fotoğrafçı Murat Doğan, pandemi nedeniyle 2 yıldır Akdamar Adası'na gelemediklerini belirterek, "Baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının açması, görsel şölen oluşturdu.

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