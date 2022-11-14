Fotoğraflar bugün çekildi! Kasım ayında denizin keyfini çıkardılar

Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre; Side'de hava sıcaklığı 22, nem oranı yüzde 27, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Manavgat'ta perşembe gününe kadar havanın açık ve güneşli olacağı belirtildi. (DHA)