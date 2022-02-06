Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor

Kentte son günlerde etili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 36 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftçlik beldesine bağlı Meydanbelek Yaylası'ndaki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesinin yolu da ulaşıma kapandı.