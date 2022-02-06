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  4. Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor

Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 bin rakımlı Meydanbelek Askeri Üs Bölgesi'nin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yol, tünellerle ulaşıma açıldı.

Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor - Resim: 1

Kentte son günlerde etili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 36 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftçlik beldesine bağlı Meydanbelek Yaylası'ndaki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesinin yolu da ulaşıma kapandı.

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Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor - Resim: 2

Kapalı yolun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor - Resim: 3

1 haftadır süren çalışma sonucu ekipler, kar kalınlığının fırtınanın da etkisiyle yer yer 6 metreyi bulduğu 16 kilometrelik yolu kardan tünellerle yeniden ulaşıma açtı. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor - Resim: 4
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