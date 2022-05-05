Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü
Tokat, Ordu ve Artvin'de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü.
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.
ARTVİN'DE KAR YAĞIŞI
Artvin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ’sakin şehir’ (Cittaslow) ünvanlı Artvin’in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Şavşat’ta çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü kısa sürdü. Mayıs ayında ilçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen örtünün üzerine kar yağdı. Beyaza bürünen tabiat yağlı boya tablolarını aratmadı.