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  4. Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü

Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü

Tokat, Ordu ve Artvin'de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü - Resim: 1

Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

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Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü - Resim: 2

Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü - Resim: 3

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Baharı beklerken kış geri döndü - Resim: 4

ARTVİN'DE KAR YAĞIŞI

Artvin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ’sakin şehir’ (Cittaslow) ünvanlı Artvin’in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şavşat’ta çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü kısa sürdü. Mayıs ayında ilçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen örtünün üzerine kar yağdı. Beyaza bürünen tabiat yağlı boya tablolarını aratmadı.

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