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  4. Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü

Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü

Van-Bahçesaray yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü - Resim: 1

Van merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Van- Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreye ulaştı. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü - Resim: 2

DHA'nın haberine göre kent merkezinde 3 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yağışın etkili olduğu kara yolunda kış şartlarına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

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Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü - Resim: 3

Öte yandan 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü - Resim: 4
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