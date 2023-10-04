Fotoğraflar Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü

DHA'nın haberine göre kent merkezinde 3 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yağışın etkili olduğu kara yolunda kış şartlarına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.