Fotoğraflar Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi haziran ayı ile birlikte yeşile bürünürken ovanın etrafını saran karlı dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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Yüksekova ilçesinin çevresini saran 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerinde hala kar dururken, ova ise çiçeklerle süslendi.
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Çetin geçen kış mevsiminden sonra ovadaki kar yerini rengarenk çiçeklere bırakırken, hemen yanı başındaki 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise bir arada yaşanan iki mevsimin güzelliğini sunuyor.
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Yüksekova'da iki mevsimin bir arada yaşandığını söyleyen İslam Geçirgen, “Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde ise halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz, buna şükretmek gerekir” dedi.
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