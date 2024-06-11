Fotoğraflar Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede

Yüksekova'da iki mevsimin bir arada yaşandığını söyleyen İslam Geçirgen, “Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde ise halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz, buna şükretmek gerekir” dedi.