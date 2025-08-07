Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor
Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde salı günü çıkan orman yangınında şu ana kadar 16 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bunun 1949'dan bu yana ülkede görülen en büyük yangın olduğu belirtti.
Kaynak: İHA
Fransa'nın İspanya sınırına yakın Aude bölgesindeki Ribaute köyü yakınlarında salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangını giderek büyüyor.
1 / 13
Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, alevlerin şu ana kadar 16 bin hektarlık alanı küle çevirdiği, yangında 15 belediyenin etkilendiği aktarıldı.
2 / 13
Alevlerle mücadelede tüm kara ve hava kaynaklarının seferber edildiği, jandarma ve ordu personelinin yanı sıra 2 bin 100'den fazla itfaiyeci ve 500 aracın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.
3 / 13
İtfaiye ekiplerinin tahliye emirleri dışındaki bölgelerde yaşayanların evlerinde kalmaya devam etmesi istendi. Bölge genelinde 17 geçici konaklama merkezinin de açıldığı belirtildi.
4 / 13