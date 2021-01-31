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  3. 31 Ocak 2021 14:29

Fransa'da güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor

Fransa genelinde halk, tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ederken göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Fransa'da güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor

Başta Paris olmak üzere birçok kentte, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi, gazeteci sendikaları, sarı yeleklilerin çağrısıyla binlerce kişi, tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle gösteri yaptı.

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Fransa'da güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor

Başkentte Republique Meydanı’nda toplanan göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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Fransa'da güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor

Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Fransa'da güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor

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