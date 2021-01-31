Fransa'da güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa genelinde halk, tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ederken göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Başta Paris olmak üzere birçok kentte, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi, gazeteci sendikaları, sarı yeleklilerin çağrısıyla binlerce kişi, tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle gösteri yaptı.
Başkentte Republique Meydanı’nda toplanan göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.