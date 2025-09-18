Fransa'da hayat durdu: Yüzbinlerce personel iş bıraktı
Fransa'da ''Her şeyi durduralım'' protestoları kapsamında bugün öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve hastane personeli iş bıraktı.
Fransa'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları devam ediyor. Ülke genelindeki protestolar kapsamında bugün öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve hastane personeli greve gitti. Öğrenciler ise okulların önünde eylem yaptı. Çiftçi sendikası Confederation Paysanne seferberlik çağrısında bulunurken, USPO eczacı sendikası tarafından yapılan bir ankete göre, eczanelerin yüzde 98'inin bugün kapalı kalabileceği bildirildi.
Sendika üyeleri, 8 Eylül'de güvenoyu alamayarak düşen François Bayrou hükümetinin mali planlarının iptal edilmesini, kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını, zenginlere daha yüksek vergi uygulanmasını ve insanların emekli olabilmek için daha uzun süre çalışmasını gerektiren popüler olmayan değişikliğin geri alınmasını talep etti.
Lise önünde eylem
Başkent Paris'teki Lycee Maurice Ravel Lisesi önünde toplanan öğrenciler, "Lisenizi kemer sıkmaya karşı engelleyin" yazılı pankart açtı. Lisenin önünde konuşma yapan Genel Emek Konfederasyonu'ndan (CGT) bir temsilci, "İşçiler şu anda bu hükümet ve Macron tarafından o kadar hor görülüyor ki, bu böyle devam edemez" dedi.
Eyleme katılan 33 yaşındaki öğretmen Gaetan Legay ise, "Burada kamu hizmetlerini savunmak için bulunuyorum. Özellikle kamu paralarının büyük şirketlere ya da ultra zenginlere vergi kıyağı olarak değil, tekrar kamu hizmetlerine aktarılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.