Fransa'da hayat durdu: Yüzbinlerce personel iş bıraktı

Fransa'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları devam ediyor. Ülke genelindeki protestolar kapsamında bugün öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve hastane personeli greve gitti. Öğrenciler ise okulların önünde eylem yaptı. Çiftçi sendikası Confederation Paysanne seferberlik çağrısında bulunurken, USPO eczacı sendikası tarafından yapılan bir ankete göre, eczanelerin yüzde 98'inin bugün kapalı kalabileceği bildirildi.