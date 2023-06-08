Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı
Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Dehşete düşüren olay saniye saniye kameraya yansıdı.
Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.
1 / 8
Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.
2 / 8
Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
3 / 8
Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.
4 / 8