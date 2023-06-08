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  4. Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı

Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı

Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Dehşete düşüren olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı - Resim: 1

Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.

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Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı - Resim: 2

Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

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Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı - Resim: 3

Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı - Resim: 4

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

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