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  3. 20 Nisan 2020 13:13

Fransa'da koronavirüs gerginliği! Göstericiler, polisle çatıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde koronavirüs tespit edildi. Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.

Fransa'da koronavirüs gerginliği! Göstericiler, polisle çatıştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi.

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Fransa'da koronavirüs gerginliği! Göstericiler, polisle çatıştı

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi.

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Fransa'da koronavirüs gerginliği! Göstericiler, polisle çatıştı

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 11 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

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Fransa'da koronavirüs gerginliği! Göstericiler, polisle çatıştı

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 622 artarak 36 bin 578'e çıktığını dile getirdi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 395 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 69'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 649'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 19 bin 718 olduğunu kaydetti.

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