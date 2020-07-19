Fransa'da maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor
Fransa’da 1 Ağustos’ta başlaması beklenen maske takma zorunluluğu için flaş bir karar geldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, maske takma zorunluluğunun 20 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ağustos’tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklamış, "Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz arttığına dair tespitlerimiz mevcut" demişti.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise kapalı alanlarda maske takmanın 20 Temmuz’dan itibaren başlayacağını duyurdu.