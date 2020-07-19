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  3. 19 Temmuz 2020 16:41

Fransa'da maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor

Fransa’da 1 Ağustos’ta başlaması beklenen maske takma zorunluluğu için flaş bir karar geldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, maske takma zorunluluğunun 20 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Fransa'da maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor

Fransa’da koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere yenisi eklendi.

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Fransa'da maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ağustos’tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklamış, "Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz arttığına dair tespitlerimiz mevcut" demişti.

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Fransa'da maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise kapalı alanlarda maske takmanın 20 Temmuz’dan itibaren başlayacağını duyurdu.

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Fransa'da maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor

Bakan Veran, alışveriş merkezlerinde, bankalarda ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı. Veran, vatandaşlara sosyal mesafe kuralının hala geçerli olduğunu hatırlattı.

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