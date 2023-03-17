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Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı

Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösteren halk sokaklara döküldü. Ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen protestolarda 310 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı - Resim: 1

Fransa'da iki aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının dün akşam Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılarak geçirilmesinin ardından sokaklar savaş alanına döndü. 

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Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı - Resim: 2

Başkent Paris’te Ulusal Meclis yakınlarındaki Concorde Meydanı'nda polis ile göstericiler arasında tansiyonun yükselmesi sonrası ara sokaklara dağılan gruplar, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle kaldırımlarda biriken çöpleri ve bazı araçları ateşe verdi. 

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Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı - Resim: 3

Bordeaux, Lyon, Grenoble, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Toulon, Amiens, Le Havre, Montpellier ve Rennes şehirleri de gösterilere sahne oldu. Polisler, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Marsilya'da da protestocular bankaların camlarını kırarak vitrinlere zarar verdi.

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Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı - Resim: 4

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sabah saatlerinde Fransız medyasına yaptığı açıklamada, ülke genelinde gerçekleştirilen gösterilerde 258’i Paris’te olmak üzere toplam 310 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

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