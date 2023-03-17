Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı

Bordeaux, Lyon, Grenoble, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Toulon, Amiens, Le Havre, Montpellier ve Rennes şehirleri de gösterilere sahne oldu. Polisler, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Marsilya'da da protestocular bankaların camlarını kırarak vitrinlere zarar verdi.