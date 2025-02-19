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  4. Fren yerine gaza basınca... Cinayet gibi kaza kamerada: 2 kadın metrelerce savruldu

Fren yerine gaza basınca... Cinayet gibi kaza kamerada: 2 kadın metrelerce savruldu

Bursa'da kadın doktor aracını park etmek isterken, fren yerine gaza basınca idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Cinayet gibi kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
Fren yerine gaza basınca... Cinayet gibi kaza kamerada: 2 kadın metrelerce savruldu - Resim: 1

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde diş hekimi S.Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Fren yerine gaza basınca... Cinayet gibi kaza kamerada: 2 kadın metrelerce savruldu - Resim: 2

Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.'ye (31) çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Fren yerine gaza basınca... Cinayet gibi kaza kamerada: 2 kadın metrelerce savruldu - Resim: 3

Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi.

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Fren yerine gaza basınca... Cinayet gibi kaza kamerada: 2 kadın metrelerce savruldu - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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