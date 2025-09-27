Freni patlayan minibüs, duraktaki otobüse çarparak durabildi! Çok sayıda yaralı var!
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan bir minibüsün durakta beleyen halk otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı’nda bir minibüs, freni patlaması sonucu durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Sürücü M.G., araç freni patlamasıyla durağa gireceğini ve önünde duran otobüse çarptığını söyledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
