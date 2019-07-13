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  3. 13 Temmuz 2019 14:48

FSM'deki bakım çalışmasında son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin son kat asfaltı atılıyor. Asfaltın kurumasının ardından şeritler çizilecek ve yenilenen 4 şerit kullanıma açılacak.

FSM'deki bakım çalışmasında son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

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FSM'deki bakım çalışmasında son durum

Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.

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FSM'deki bakım çalışmasında son durum

Ardından köprüye ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu çalışmaların ardından son kat asfalt atılmaya başlandı.

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FSM'deki bakım çalışmasında son durum

Asfalt döküm makineleri ve arkadasın da silindirlerle Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru köprü üzerine asfaltlama yapıldı.

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