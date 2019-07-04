FSM'deki çalışmalar havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. İstsanbul'da trafiğe neden olduğu için çok tartışılan çalışmalar 7. gününü tamamladı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu. 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile temizlenerek kazındı.
Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor. Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.