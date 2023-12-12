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Fuhuş baskınında böyle yakalandı

Tekirdağ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kadınlardan biri yatağın altına saklanmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak: DHA
Fuhuş baskınında böyle yakalandı - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, fuhuş yapan ve yaptıranları belirledi. Polis, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 

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Fuhuş baskınında böyle yakalandı - Resim: 2

Operasyonda Z.T. (46), S.T. (47), S.C. (23), V.Y. (36), U.B. ve Özbekistan uyruklu D.E. (37), U.A. (40), O.A. (31), gözaltına alındı. 

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Fuhuş baskınında böyle yakalandı - Resim: 3

Operasyonda bir kadın saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştı.

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Fuhuş baskınında böyle yakalandı - Resim: 4

5'i kadın 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyal, cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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