Fuhuş baskınında böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, fuhuş yapan ve yaptıranları belirledi. Polis, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.