Fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı: Kurtarılan kadınlar eşleriymiş

Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu. Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.