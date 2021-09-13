Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı!

BORÇ LİSTESİNDE 200-300 RAKAMLARI Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.