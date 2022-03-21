Furkancılara polisten sert müdahale! Soruşturma başlatıldı

DEPODAKİ GRUP VE KUYTUL, POLİS EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Adana'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polisin müdahale ettiği izinsiz yürüşüşte gruba sonradan dahil olan vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden bir iş yerinin deposuna girdi. Kuytul’u depodan çıkarmak isteyen eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Kuytul ile eylemci bir grup, bir iş yerinin deposuna girdi. Polis, kapıyı açarak girdiği depodaki Kuytul ile bir grup eylemciyi depodan çıkardı. Kuytul, polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 400 metre ileride evine gitti.

Öte yandan Kuytul'un evinin önünde toplanan ve dağılmamakta ısrar eden grup ile polis arasında tekrar arbede çıktı. Kuytul'un evinin balkonundan yaptığı açıklamanın ardından eylemci grup dağıldı. Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürdürülüyor.