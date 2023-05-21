Futbol maçında tribünler karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
El Salvador'da futbol karşılaşmasında çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta büyük bir facia yaşandı. Oynanan mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyuma fazladan seyirci alınması nedeniyle olaylar patlak verdi.
Fazladan bilet satan federasyonun yol açtığı olaylar adeta kaosa sebep aldı. Tribünlere girmek isteyen taraftarlar, güvenlik güçlerinin kapıları açmaması sebebiyle ezilerek kalabalık içinde can verdi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce yaralının durumunun kritik olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Yaşanan olayın ardından El Salvador hükümeti geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yaşanan izdihamın sebebinin sahne bilet satışından kaynaklandığı açıklandı.