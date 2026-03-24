Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı
Ümraniye'de genç futbolcu Kaan Kundakçı'nın pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş gelişme! Aralarında ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ile Z.K.'nu (50) gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine 2 farklı aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtığı belirlendi.
Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı İzzet Yıldızhan ve iş insanı B.K.'nun da gözaltına alınmasıyla 10'a yükseldi. 10 şüpheli Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.