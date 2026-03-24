Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada: Çakarlı minibüsle gelmişler!
İstanbul Ümraniye’de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak isterken cinayete kurban giden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı (21), rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi A.K. ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntüler ortaya çıktı: Çakarlı minibüsle gelmişler
Olayla ilgili soruşturma sürerken genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı hayattan koparan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şüpbelilerin araçlarla olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı. Şüphelilere ait minibüste çakar bulunduğu görüldü.