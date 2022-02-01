Futbolculuktan kovulan genç kadın OnlyFans'ta paraya para demiyor

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRDILAR

2020 yılında katıldığı bir partide görüntüleri sızdırıdılan Madelene Wright'ın kariyeri böyle bitmişti. Bu görüntülerin internette yayılmasının ardından kulüple ilişiği kesilmiş ve takımdan tek taraflı olarak ayrılığı açıklanmıştı. Arkadaşlarıyla eğlendiği sırada alkollü bir şekilde görüntülenen Wright'ın bu halleri futbol hayatını noktalamasına neden olmuştu.