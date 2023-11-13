Futbolseverler çok kıskanacak! 10 yıldır forma biriktiriyor

Maçlarda oynanan topları, futbol haberlerinden oluşan gazete kupürlerini, fotoğrafları, flamaları ve rozetleri de koleksiyonuna ekleyen Ceylan, 300'den fazla formanın yanı sıra çok sayıdaki spor malzemesini evde yer kalmayınca iş yerine taşıdı.