Futbolseverler çok kıskanacak! 10 yıldır forma biriktiriyor
Bursa’da 40 yıldır oto lastik işiyle uğraşan Mehmet Ceylan 10 yıldır yaptığı forma koleksiyonu ile futbolseverleri kıskandırıyor.
Bursa'da 40 yıldır oto lastik işiyle geçimini sağlayan Mehmet Ceylan, yıllardır biriktirdiği çeşitli kulüplere ait onlarca formayı iş yerinde sergiliyor.
Gençliğinde amatör futbol oynayan 64 yaşındaki Ceylan, spor tutkusundan yıllardır vazgeçmedi. Yaklaşık 10 yıl önce Bursaspor formalarını evinde biriktirmeye başlayan Ceylan, zamanla Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerdeki futbol, voleybol, basketbol gibi branşlardaki takımların formalarına da ulaştı.
Maçlarda oynanan topları, futbol haberlerinden oluşan gazete kupürlerini, fotoğrafları, flamaları ve rozetleri de koleksiyonuna ekleyen Ceylan, 300'den fazla formanın yanı sıra çok sayıdaki spor malzemesini evde yer kalmayınca iş yerine taşıdı.
Maçlarda oynanan topları, futbol haberlerinden oluşan gazete kupürlerini, fotoğrafları, flamaları ve rozetleri de koleksiyonuna ekleyen Ceylan, 300'den fazla formanın yanı sıra çok sayıdaki spor malzemesini evde yer kalmayınca iş yerine taşıdı.