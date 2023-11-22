Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varile çıkıyor
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol sahasında günlük üretim, 10 kuyunun daha devreye alınmasıyla 35 bin varile çıkacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ın terörden arındırılan Gabar bölgesinde bulunan petrol sahasında üretime devam ediyor.
10 KUYU DAHA AÇILIYOR
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; sondaj planlarını hazırlayan TPAO'nun, Şırnak'ta yılbaşına kadar 10 kuyuyu daha üretim için devreye alacağı öğrenildi. Böylece, 2023 sonunda kentte üretim yapılan kuyu sayısının 29'a, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.
HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar da 100 bine kadar çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.
Üretilen petrolün her gün tankerlerle işlenmek üzere rafinerilere taşındığını belirten Bilgin, “Ham petrol depolama sahasının içerisindeyiz. Gabar projesinde üretilmiş olan, bugün itibariyle ürettiğimiz yaklaşık 25 bin varillik ham petrol, tanklarda depolanıyor ve her gün tankerlerle beraber işlenmek üzere rafinerilere taşınıyor. Böylece, ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz, günlük üretimimizi, sadece Gabar projemizden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yıl sonu için hedefimiz ise, günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.