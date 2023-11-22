Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varile çıkıyor

Üretilen petrolün her gün tankerlerle işlenmek üzere rafinerilere taşındığını belirten Bilgin, “Ham petrol depolama sahasının içerisindeyiz. Gabar projesinde üretilmiş olan, bugün itibariyle ürettiğimiz yaklaşık 25 bin varillik ham petrol, tanklarda depolanıyor ve her gün tankerlerle beraber işlenmek üzere rafinerilere taşınıyor. Böylece, ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz, günlük üretimimizi, sadece Gabar projemizden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yıl sonu için hedefimiz ise, günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.