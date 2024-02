Galata Kulesi'nin tepesinde nefes kesen operasyon

"Alem, Galata Kulesi'nin tamamlayıcı yüzü"

Galata Kulesi'nin restorasyonunu değerlendiren Bilgi, "Son dönemde çıkan görüntülerde 1860'lı yıllarda o külahın olmadığını gösteriyor. Ve Galata Kulesi'nin kendine has bir başlığının olduğunu gösteriyor. Ona uygun olarak şu an restore edilip büyük bir ihtimalle o eski görüntülere bakılarak onarımı tamamlanacak. Şöyle düşünebiliriz; burası Cumhuriyet Dönemi'nden önce Osmanlı'ya, Osmanlı Dönemi'nden önce Roma, Cenevizliler ve Venediklilere, bir şehre mâl olmuş bir yapıdır. Yalnızca bizim kültürümüzü değil, birçok kültürü barındırıyor. Siz onu aslına uygun değerlendirdiğinizde o kültürlerin hepsinin bir nevi şahidesi olmuş oluyor. Galata Kulesi dediğimiz de şu an da bize ait ama aslında birçok kültürün beslediği bir kaynaktan bahsediyoruz. Alemler uzaktan bakıldığında ufak tefek görünür ama bazen 6-7 metre yüksekliğinde olur. Bunu insan boyu olarak düşündüğümüzde 3-4 insan büyüklüğünde alemler oluyor. Alemlerin devasa olmasını düşündüğümüzde aslında o alem Galata Kulesi'nin tamamlayıcı yüzü oluyor. Galata Kulesi'ni söylerken Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş deneyiminden bahsetmekte önemli. Oradan bir medeniyetin ilk kanat çırpması, ilk uçuşla ilgili deneyim yaşaması ve o deneyimin gelişerek bugün yönlendirildiğini görüyoruz. Bu topraklarda 1600'lü yıllarda Galata Kulesi ilk uçuşun, ilk kanat çırpmanın, ilk gökyüzüne açılmanın bir sembolü olmuş. O sembol bugün İHA'larla SİHA'larla yaşıyor. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Galata Kulesi'ne bakınca hem tarihi gözle hem de yaşanmışlıklar gözüyle de bakmak lazım" ifadelerini kullandı.