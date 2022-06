Galata'da kendini yakan gence müdahale eden esnaf: ''İlk başta gösteri sandım''

"Ateş her yerini tamamen sarınca bütün vücudu alev topuna dönüştü"

Kendini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan ve olayı ilk anda illüzyon gösterisi sandığını söyleyen esnaf Gökhan Ö., “Kostümlü birisi geldi meydana. Ondan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ateş her yerini tamamen sarmış, bütün vücudunu sarınca alev topuna dönüştü. Hala illüzyon gösterisi yaptığını zannettim. O yüzde sadece izledim. Sonra dizlerinin üzerine çöktüğü zaman gerçekten yandığını fark ettim. Olayın illüzyon olmadığını fark ettim. Hemen yangın tüpünü aldım ve müdahale ettim. Yanan kişiyi söndürdüm ve ambulansa haber verdim. 10 dakika sonra ambulans geldi. Şahıs hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada da benim üzerimden yanmasını mı bekledin? diye tabirler kullanmışlar. Ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Şaşkınlıkla izledim. İlk müdahaleyi de ben yaptım. O sırada çevredekiler fotoğraf ve video çekiyordu. Adamın da üzerinde siyah bir kostüm vardı, elinde de bir orak vardı. Değişik bir giyiniş tarzı vardı. Her şey bir anda oldu” dedi.