Galataport İstanbul'a ikinci gemi yanaştı
Galataport İstanbul'un ikinci yolcu gemisi geldi. Yunanistan'dan gelen Viking Sky gemisi İstanbul'da 2 gün kalacak.
2014 yılında yapımına başlanan Galataport İstanbul'a Viking Sky adlı gemi 500 yolcusuyla öğle saatlerinde yanaştı.
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Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisinden iki hafta sonra ikinci yolcu gemisini ağırlıyor. Yunanistan'dan hareket eden Viking Sky, bağlı olduğu Viking Ocean Cruises firmasının altı gemisinin ikisi Amerika'da, dördü ise Avrupa'da seyahat halinde bulunuyor.
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1 Ekim'de Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul'a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul'da iki gün kalacak.
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Gemide seyahat eden yolcuların uyrukları ABD, İngiltere ve Kuzey Avrupa'dan oluşuyor.
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