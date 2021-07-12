Galatasaray'a Yunanistan'da çirkin tavır: Tepkiler çığ gibi büyüyor
Olimpiakos takımı ile hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililerin tavırları ve PCR testlerinin kabul edilmemesinden dolayı geri dönüş kararı aldı.
Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için bugün 16.00’da İstanbul’dan Atina’ya hareket etti.
Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi.
Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul’a dönme kararı aldı.
Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.
"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti."