Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu gerçek aslanlarıyla kutladı

Akbey, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Galatasaray simgesi olan aslanı besliyorum. En büyük hayalim Galatasaray stadında adı Fatih Terim olan aslanla maç izlemek. İsmi Okan Buruk aslan şu an yavru. O da büyüyecek. Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus ve aynı zamanda Abdülkerim'in de isimlerini yaşatacağım. Onlar da bu sene doğum yaptılar. Ufaklar, daha gözlerini açmadılar. Erkek aslanlara futbolcuların isimleri verildi" dedi.