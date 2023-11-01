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Galericiye iş yerinin önünde korkunç infaz!

Diyarbakır'da oto galerici S.T. (38), iş yerinin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Galericiye iş yerinin önünde korkunç infaz! - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici S.T.'ye, tabanca ile peş peşe ateş etti. 

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Galericiye iş yerinin önünde korkunç infaz! - Resim: 2

T. kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan T. hayatını kaybetti.

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Galericiye iş yerinin önünde korkunç infaz! - Resim: 3

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

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Galericiye iş yerinin önünde korkunç infaz! - Resim: 4

Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor. 

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